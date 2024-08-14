الخميس 15 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى نائب رئيس الوزراء العراقي

فؤاد حسين وعبدالله المزروعي خلال اللقاء (وام)
15 أغسطس 2024 01:04

بغداد (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 في الصين
شرطة أبوظبي: حريصون على مواكبة تطلعات القيادة في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة

قدم عبدالله مطر المزروعي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة بغداد.
ونقل عبدالله مطر المزروعي إلى معاليه خلال اللقاء تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار في المجالات كافة.
كما أعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الأخوة بين البلدين.
ومن جانبه، حمل معالي فؤاد حسين سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب معاليه عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً استعداد حكومة بلاده تقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

رئيس الوزراء العراقي
الإمارات
بغداد
العراق
عبدالله مطر المزروعي
آخر الأخبار
صورة مجمعة للديمقراطي تيم والز (يمين) والجمهوري جاي دي فانس
الأخبار العالمية
تحديد موعد مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأميركي
اليوم 19:53
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
الرياضة
رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز
اليوم 19:53
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
الرياضة
كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم
اليوم 19:42
قاذفة القنابل الاستراتيجية الروسية (تي.يو-22 إم 3)
الأخبار العالمية
تحطم قاذفة قنابل استراتيجية في سيبيريا
اليوم 19:32
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
الرياضة
«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©