هدى الهاشمي: بصمات في مختلف المجالات

دبي (الاتحاد)

أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن المرأة الإماراتية، بدعم من قيادتنا الرشيدة، أصبحت شريكاً أساسياً وفاعلاً في عملية استشراف وصناعة مستقبل أكثر إبداعاً وابتكاراً وتقدماً للإمارات تحقيقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071، متجاوزة بذلك المفهوم التقليدي لتمكين المرأة؛ للمشاركة في تحقيق منجزات وطنية كبيرة، وبصمات واضحة في مختلف المجالات الريادية والقيادية، وفي كل مواقع العمل والعطاء داخل وخارج الدولة.

وقالت هدى الهاشمي: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يسرني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تمثل القدوة والنموذج ومصدر الإلهام للمرأة الإماراتية، على دعمها المستمر للمرأة الإماراتية، لتواصل رسالتها ودورها في خدمة دولتها ومجتمعها».