نوال الحوسني: قصة نجاح ملهمة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): «في يوم المرأة الإماراتية، تبرز إنجازاتها الاستثنائية لتجعل منها نموذجاً مضيئاً وقصة نجاح ملهمة لنظيراتها حول العالم. فالمرأة الإماراتية استطاعت خلال عقود قليلة تسجيل أرقام قياسية دولية في نسب إقبالها على التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وتخصصها في مجالات حيوية لمستقبل مستدام كالعلوم والهندسة والتكنولوجيا والفضاء والابتكار والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتسلمها مهام نوعية».

وأضافت: المرأة الإماراتية أصبحت اليوم تحظى بمساندة غير محدودة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حتى تبقى المرأة الإماراتية قدوة في قيمها الوطنية والإنسانية وإنجازاتها النوعية وطموحاتها التي تبني مستقبلاً مستداماً بعزيمة لا تعرف المستحيل».