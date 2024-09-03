اختبارات من دون درجات لقياس فهم المناهج وبناء خطط دعم الطلبة

دينا جوني (أبوظبي)

أوضحت وزارة التربية والتعليم أهمية الاختبارات التكوينية التي لا تحتسب درجتها من ضمن المعدل العام لطلبة المرحلة الثانوية من التاسع لغاية الثاني عشر، لافتة إلى أنها تساعد المعلمين على تحديد مدى مشاركة الطلبة وتفاعلهم داخل الحصة وفهمهم للمحتوى التعليمي، وعلى تكييف ومواءمة خطط التدريس حسب حاجة كل طالب.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد أساليب مختلفة في التقييم المستمر لطلبة الحلقة الثالثة في الفصول الدراسية الثلاثة للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، للتمكن من تحديد المستوى الحقيقي للطالب، لافتة إلى أن أفضل ممارسات التقييم والاختبارات هي التي تتمركز حول الطالب من خلال تحديد ما يعرفه الطلبة وما يمكن أن يطبّقوه في المواقف المختلفة، لتمكين المعلمين من تصميم عملية التعلّم والتعليم وتعزيز النمو المعرفي والتقدّم الأكاديمي للطلبة.

وأكدت «التربية» أن التقييمات على مدار العام تساعد في استخدام طرق متنوعة لقياس المعارف والمهارات للطلبة، وتحديد الفاقد التعليمي لكلا المجالين، ومدى تقدّم الطلاب لتحديد مستوياتهم من التوقعات الدراسية وفق المرحلة التعليمية ورصد النمو المعرفي لكل طالب، ومساعدة المعلمين على مواءمة خطط التعليم والتعلّم لتلبية احتياجات الطلبة ولدعم تقدّمهم للمرحلة التالية، وتشجيع المهارات عند الطالب مثل التعاون، والتفكير النقدي، والمسؤولية نحو التعلّم النشط.

ومن المقرر ضمن إجراءات تنفيذ الاختبارات أن ينفذ المعلمون تقييمات تكوينية مرصودة الدرجة لمواد المجموعة «ب» العملية في نهاية الفصل الدراسي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، كما تركز الإجراءات على تنفيذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي لمواد المجموعة «أ»، ويتطلب أداؤها الحضور الواقعي للطلبة في المدرسة، موضحة أن الاختبارات بمختلف مسمياتها وأنواعها تهدف إلى قياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات المعرفية ومدى قدرتهم على مواجهة التحديات في المواقف الحياتية.

وقالت: إن المجموعة «أ» تضم ثماني مواد دراسية تشتمل على اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية، والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

وتضم المجموعة «ب»، سبع مواد دراسية منها الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، التربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

وأكدت الوزارة أهمية إدخال جميع علامات المادة لطلبة صفوف التاسع والعاشر والحادي عشر بالأرقام، وتحول إلى درجة بالحروف في تقارير الأداء في نهاية كل فصل دراسي.

أما طلبة الصف الثاني عشر، فتعرض نتائج مواد المجموعة «أ»، بالحروف والعلامات والنسبة المئوية، فيما تعرض مواد المجموعة «ب» بالحروف فقط.

كما أوضحت الوزارة أن الاختبارات التشخيصية تنفذ في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات لجميع طلاب الحلقة الثالثة، لافتة إلى أهمية توظيف تلك الاختبارات، لتوجيه خطط التعلم والتعليم وتقديمها للطلبة، وتسجَّل درجاتها في النظام الإلكتروني لكنها لا تحتسب في درجة الأداء الأكاديمي للطالب.