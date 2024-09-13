«مواصلات الإمارات»: 260 ألف رحلة مدرسية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مواصلات الإمارات، الشركة الرائدة في مجال النقل المدرسي في الإمارات العربية المتحدة، بفخر عن انطلاقة سلسة للعام الدراسي 2025/24، بعد أن أكملت بنجاح أكثر من 260 ألف رحلة مدرسية في الأسبوعين الأولين من العام الدراسي.

ومع عودة الطلبة إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد، لعبت الاستعدادات الدقيقة وبرامج التدريب المكثفة التي قدمتها مواصلات الإمارات دوراً حاسماً في ضمان انتقال سلس.

وخلال الصيف، خضع 10728 سائقاً لبرنامج تدريب صارم بلغ إجماليه 51.777 ساعة عبر 28 برنامجاً تدريبياً متخصصاً.

وفي الوقت نفسه، أكمل 6.723 مشرف ومشرفة نقل وسلامة في الحافلات 39.488 ساعة من التدريب، من خلال 28 برنامجاً تدريبياً مخصصاً، ما أكد مساعي مواصلات الإمارات في الحفاظ على أعلى معايير السلامة والاحتراف.

وصرحت فريال توكل، نائب الرئيس التنفيذي لمواصلات الإمارات: «لقد كانت الشركة حجر الزاوية في نقل ملايين الطلبة بأمان منذ إنشائها. ونحن سعداء ببدء العام الدراسي الجديد بسلاسة، ما يعكس خبراتنا وقدراتنا العالية ودقتنا التشغيلية».

ويعد الأداء المتميز لمواصلات الإمارات في مجال النقل المدرسي جزءاً من إرثها الأوسع من التميز.

وقد تطورت مواصلات الإمارات لتصبح رائدة على أكثر من صعيد في صناعة النقل والخدمات على مدى السنوات الـ43 الماضية.

وتدير الشركة الآن أسطولاً متنوعاً من نحو 33.000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 9.500 حافلة مدرسية، و23.100 مركبة أخرى في قطاعات مختلفة.

وتخدم العمليات الواسعة لمواصلات الإمارات أكثر من 1.500 عميل على مستوى الدولة، وتدعمها موارد بشرية محترفة تضم أكثر من 32.000 موظف.

وتشمل البنية التحتية للشركة 46 منشأة تقع في مواقع استراتيجية، تضم 31 مركزاً لخدمة العملاء، و46 ورشة عمل فنية، و10 مراكز لفحص المركبات الثقيلة.

وقد أكد التزام الشركة الثابت بتقديم خدمة استثنائية، إلى جانب أسطولها الواسع وفريقها المتخصص، دورها الرائد في وضع معايير عالية للجودة في صناعة النقل والمواصلات.