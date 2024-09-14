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علوم الدار

بلدية العين تعزز استراتيجية التحوُّل للمدن الذكية

تطوير منظومة الإنارة في طرق وأحياء المدينة (من المصدر)
15 سبتمبر 2024 01:27

إيهاب الرفاعي (العين)

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انتهت بلدية العين من تنفيذ عمليات صيانة لـ1505 حالات إنارة، بنسبة تعافٍ 100% لمشوهات شبكة الطرق في مدينة العين، مع صيانة ما يصل إلى 7700 عمود إنارة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما ساهم في رفع كفاءة الشبكات القائمة ومستوى رضا المتعاملين ومستخدمي الطرق ومرافقها.
وتحرص بلدية العين على أن تكون مشاريع الإنارة التي يتم تنفيذها وفق المعايير المعتمَدة ضمن دليل الإنارة لإمارة أبوظبي، حيث تخفِّض شدة الإنارة في الأوقات التي تنخفض فيها نسبة استخدام الطرق، ما يسهم في دعم مبادرات الاستدامة، وأهداف السياسة العامة في إمارة أبوظبي من خلال خفض تكاليف الاستهلاك، وخفض نسبة التلوث الضوئي.
وكانت بلدية العين قد أعلنت عن تطبيق نظام إدارة الإنارة العامة لمراقبة شبكات إنارة الطرق وإدارتها، ضمن خطتها لتعزيز الاستدامة وتوفير الاستهلاك وتطوير قدرات تلافي الأعطال. وذلك ضمن استراتيجية البلدية للتحوُّل للمدن الذكية، عبر إنشاء منظومة بنية رقمية لإدارة شبكات البنية التحتية ومراقبتها، ويشمل ذلك أنظمة الري ومصارف مياه الأمطار وغيرها من الأنظمة الذكية.
حيث شملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير إنارة الطرق الداخلية والرئيسية في مدينة العين 40% من كشافات إنارة الطرق في المدينة، ويبلغ عددها 65.000 كشاف، على أن يُستكمَل تركيب أنظمة إدارة الإنارة العامة في جميع المناطق خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للخطة الشاملة للتطوير العمراني لبلدية مدينة العين. وتعمل بلدية العين على تطوير منظومة الإنارة في طرق وأحياء المدينة، ضمن مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الإضاءة من خلال المعايير والمواصفات الحديثة، ورفع مستوى الأمان على الطرق، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدميها، وزيادة العمر الافتراضي والتشغيلي لشبكة الإنارة، وخفض أعمال الصيانة المستقبلية.
كما تحرص من خلال مشاريع الإنارة على دقة الرصد الفوري لأعطال إنارة الطرق، وتقليل زمن الاستجابة للتعافي، ما يعزِّز قدرة البلدية على سرعة توفير خدماتها وتعزيز دقتها، والمحافظة على أصولها، إضافة إلى تخفيض نسبة الاستهلاك لمصادر الطاقة، ما يتفق مع التوجُّهات الحكومية لاستدامة الموارد المالية.

بلدية العين
العين
المدن الذكية
أبوظبي
الاستدامة
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