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علوم الدار

تعاون بين «تريندز» وجامعة طوكيو

محمد العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 سبتمبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو (RCAST) اتفاقية تعاون شاملة، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي، وذلك على هامش المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمركز تريندز، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والبروفيسور ماساكازو سوغياما، مدير مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بجامعة طوكيو، بحضور عدد من مسؤولي وباحثي المركزين.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى إطلاق مشروعات مشتركة تتصل بمجال الذكاء الاصطناعي.
وتشمل مجالات التعاون بين المركزين، وفقاً للاتفاقية، البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الباحثين والعلماء من كلا المركزين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والطلاب، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات مشتركة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة مركز تريندز نحو بناء شراكات بحثية عالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع جامعة طوكيو، التي تعد إحدى أعرق الجامعات في العالم، سيساهم في تطوير الأبحاث والدراسات في مختلف المجالات.
وأضاف العلي: هذه الاتفاقية فرصةٌ لتعزيز التبادل المعرفي بين الباحثين في تريندز ومركز الأبحاث بجامعة طوكيو.
من جانبه، أعرب البروفيسور ماساكازو سوغياما عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
جامعة طوكيو
طوكيو
اليابان
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