تعديل أوضاع 17 ألف مخالف عبر مراكز آمر بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنها عدلت أوضاع 19.772 ألف مخالف، منذ بداية المهلة عبر مراكز آمر، وتم إصدار 7.401 ألف تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة لأوطانهم.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بمبادرة «معاً نحو مجتمع أكثر أماناً»، حيث تواصل دورها الرائد في تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بهدف تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة في الدولة.

وتُعتبر مراكز «آمر» النموذجية إحدى الركائز الأساسية لهذه المبادرة، حيث تمثل منصة شاملة لتقديم الخدمات الإنسانية، مما يتيح للأفراد تصحيح أوضاعهم، بما يتماشى مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت «إقامة دبي»: «تقدم مراكز«آمر»، التي تنتشر عبر 86 مركزاً في مختلف مناطق إمارة دبي بخدمات معاملات تجديد الإقامة، وخدمة تعديل الوضع، وخدمة تصاريح المغادرة، وخدمة فقدان الوثائق، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لتيسير الإجراءات».

وأضافت: «تمكنت الإدارة حتى الآن من تعديل أوضاع 19,772 شخصاً، بينما تم إصدار 7,401 تصريح مغادرة للمخالفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم».

وصرح الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مراكز آمر تعمل بكل جهد لتنفيذ أهداف المبادرة من خلال تقديم أفضل الخدمات الممكنة، سواء من حيث التوجيه والإرشاد أو في تسريع الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين.

وأكد على التعاون المستمر بين الإدارة والهيئة الاتحادية يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار المنشود.«

وقال:«نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لكل من يرغب في تسوية وضعه، سواء من خلال الخدمات التي تقدمها مراكز آمر أو من خلال فريق العمل المتخصص الذي يسعى إلى تيسير العملية بكل سلاسة ومرونة».

وأضاف:« كما أن المبادرة تسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة مستقرة وآمنة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على القيم الإنسانية التي تتبناها دولة الإمارات في تقديم الدعم للمقيمين، وتحقيق مجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً».

ودعا جميع الأفراد المخالفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الإنسانية لتعديل أوضاعهم وفق القانون، أو اختيار المغادرة الطوعية بكل سهولة ويسر. وتشجع الإدارة المتعاملين على زيارة مراكز«آمر»، أو التواصل عبر الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة. للحصول على المزيد من المعلومات والدعم، حيث يتوفر الفريق على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم المساعدة اللازمة.