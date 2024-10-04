شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرر 251 مخالفة خلال 3 أشهر الماضية

حجزت القيادة العامة لشرطة دبي 176 مركبة ارتكب سائقوها أعمال فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، خلال 3 أشهر الماضية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.



وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن شرطة دبي أطلقت حملة مرورية لضبط المتهورين والمستهترين امتدت لـ 3 أشهر بدأت من يوليو وحتى سبتمبر من العام الجاري، نتج عنها حجز 176 مركبة وتحرير 251 مخالفة خطرة لسائقين قاموا بأعمال استعراضية.



وأضاف أن رجال الشرطة رصدوا في مختلف شوارع الإمارة، ومنها منطقة ند الشبا وشارع الميدان، قيام فئة من السائقين المتهورين، بتعمد إحداث فوضى وممارسة أعمال غير متزنة على الطريق، بهدف التصوير وجذب المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ورفع نسبة المشاهدات، متجاوزين بهذا السلوك كل قواعد السير والمرور، ومستهينين بأرواح مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن هؤلاء السائقين بأفعالهم المتهورة، يشجعون الآخرين إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.



ولفت اللواء سيف مهير المزروعي إلى أن أغلب المخالفات تمثلت في قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، منها الخروج من نوافذ وسقف المركبة أثناء سيرها أو الجلوس فوق أسطحها، والقيادة بطيش وتهور، مشيراً إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى 50.000 خمسون ألف درهم، وصولاً إلى مصادرة المركبة.

وتابع أن نتائج تحليل المخالفات أظهرت أن غالبية المخالفين هم سواح من خارج الدولة، تنوعت جنسياتهم بين الآسيوية بعدد 80 مخالفة، والجنسية الأوروبية 29 مخالفة، و40 مخالفة من مواطني الدولة، ثم 7 مخالفات من الجنسية الإفريقية، وأخيراً 95 مخالفة من جنسيات أخرى.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات الخطرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذراً سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وناشد، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال بخدمة كلنا شرطة على الرقم 901.