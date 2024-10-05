الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مناقشة تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي

آمنة الضحاك مع المشاركين في الاجتماع (من المصدر)
6 أكتوبر 2024 01:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نشاط دبلوماسي مكثف لوفد الإمارات في الأمم المتحدة
الإمارات تؤكد التزامها بدعم الابتكارات المفيدة للكوكب

عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي اجتماعها الثالث لعام 2024، واستعرضت عدداً من الملفات الحيوية المهمة، لتعزيز رؤيتها نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام في دولة الإمارات، والتي منها متابعة مستجدات تحديث الإطار الوطني للأمن البيولوجي، وسبُل متابعة المخاطر والمهددات البيولوجية التي صارت مصدر قلق للعالم أجمع واتخاذ التدابير الوقائية منها من داخل الدولة.
وترأست الاجتماع -الذي استضافته وزارة الدفاع- معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وأكدت معاليها التقدير الكامل، لجهود الجهات المعنية كافة، المنوط بها تعزيز الأمن البيولوجي لدولة الإمارات، وسعيهم لضمان أمن بيولوجي مستدام في كل الأوقات. وقالت معاليها: «نضع متابعة ما يستجد من مخاطر ومهددات بيولوجية في العالم ضمن أهم أولويات الدولة، وهو ما يتجسد من خلال العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، وكذلك تنفيذ مبادرات ومشاريع ضمن استراتيجية الإطار الوطني للأمن البيولوجي، ووضع المحاذير اللازمة لكل ما يستجد على مستوى العالم من مخاطر ومهددات بيولوجية». وأشارت إلى أهمية الدور الحيوي للجنة الوطنية للأمن البيولوجي في متابعة تنفيذ التوصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في المواضيع المطروحة، خاصة خلال الفترة الحالية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن البيولوجي في الدولة، والتي على رأسها مستجدات تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023-2032، والذي يتضمن خططاً طموحة تراعي التناول السليم، والعمل المنهجي لتحقيق التوجهات الاستراتيجية. كما تم التطرق لسُبُل الحد من تداعيات الأحوال الجوية على الصحة العامة بصورة عامة، ومتابعة سير جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض، والتعرف على جهود مواكبة التطورات في تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بالأمن البيولوجي، والتي تصدرها وزارة التغير المناخي والبيئة بشكل دوري، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع الأخرى من الجهات المعنية.
الحضور
حضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة بيورهيلث، وبلدية دبي، وهيئة البيئة - أبوظبي.

الأمن البيولوجي
وزارة الدفاع
آمنة الضحاك
آخر الأخبار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
علوم الدار
رئيس الدولة يغادر بلغراد.. والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه
اليوم 17:42
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي
علوم الدار
تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء
اليوم 17:53
ريم الحلماني تلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود تقليل آثار الكوارث الطبيعية
6 أكتوبر 2024
لبنانيون من الضاحية الجنوبية داخل مأوى للنازحين في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: نزوح نصف مليون شخص في لبنان
6 أكتوبر 2024
«بريكس»..  تحول نوعي في التوازنات العالمية
الأخبار العالمية
«بريكس»..  تحول نوعي في التوازنات العالمية
6 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©