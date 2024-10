السماح لمواطني الدولة باستخدام نظام البوابات الإلكترونية عبر جميع المطارات في إيطاليا

أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روما، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات إتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا.وفق حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت أن هذه المبادرة تعكس العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية.

#وزارة_الخارجية



UAE nationals can conduct their entry and exit procedures via electronic…