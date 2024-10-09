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علوم الدار

السماح لمواطني الدولة باستخدام نظام البوابات الإلكترونية عبر جميع المطارات في إيطاليا

السماح لمواطني دولة الإمارات باستخدام نظام البوابات الإلكترونية عبر جميع المطارات في إيطاليا
9 أكتوبر 2024 15:25

 أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في  روما، أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات إتمام إجراءات الدخول والخروج عبر البوابات الإلكترونية في جميع مطارات إيطاليا.وفق حسابها الرسمي في منصة إكس.

وأكدت أن هذه المبادرة تعكس العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
روما
وزارة الخارجية
الإمارات
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