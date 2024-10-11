«تياسير» تطلق منصة رقمية للمواطنين المستفيدين من برامج قروض هيئة أبوظبي للإسكان

أطلقت «تياسير» منصتها الرقمية الجديدة التي تقدِّم خدمات مجانية للمواطنين المستفيدين من برامج القروض السكنية لهيئة أبوظبي للإسكان، والذين يتطلَّعون إلى تصميم وبناء منازلهم الخاصة بأعلى معايير الجودة.

تقدِّم المنصة الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات تشمل جميع مراحل البناء، بدءاً من مرحلة التصميم وتقدير التكاليف، والاختيار من بين مجموعة واسعة من تصاميم «تياسير» الجاهزة التي تتناسب مع قروض هيئة أبوظبي للإسكان، وصولاً إلى اختيار الاستشاري والمقاول المناسبَيْن من بين قائمة معتمَدة، وإجراء المراجعات الفنية الدورية للموقع، وحتى تسلُّم المنزل. وبفضل هذه المنصة، يمكن للمستفيدين من الخدمة متابعة سَيْر العمل بشكل مباشر، واتخاذ القرارات المناسبة.

كما يمكن للمواطن ومن خلال هذه المنصة الجديدة، تقدير كلفة البناء وتصميمه من خلال اختيار موقع المنزل، الطراز المعماري، مخطط التصميم، عدد الطوابق، نوع التشطيب، وغيرها من التفاصيل والإضافات التي يحدِّدها المواطن، لتنتهي العملية بالحصول على تصميم يلبّي احتياجات المستفيد وبكلفة تناسب ملاءته المالية.

وقال محمد الدرمكي، مدير مبادرة «تياسير»: «إنَّ هذه الخطوة تأتي كجزءٍ من استراتيجية (تياسير) الرامية إلى تعزيز التحوُّل الرقمي في قطاع البناء والإسكان، وتلبية احتياجات المتعاملين بطريقة مبتكرة وفعّالة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين المقبلين على البناء، من خلال مساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة منذ بدء التخطيط لبناء المنزل، ومتابعة سيْر المشروع حتى الانتهاء من البناء بكلِّ سهولة ويُسْر».

وأضاف: «تُلبّي هذه المنصة احتياجات العديد من المواطنين الحاصلين على قروض بناء من هيئة أبوظبي للإسكان، الذين لم يقوموا بتفعيل قروضهم، كما تسعى إلى تيسير إجراءات البناء وتحسين تجربتهم».

تأتي هذه المبادرة الرقمية تماشياً مع رؤية أبوظبي في التحوُّل الرقمي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. كما تُسهم هذه المنصة في تعزيز كفاءة العمليات في قطاع البناء والإسكان.

يمكن الوصول إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني: teyaseer.ae أو تحميل تطبيق «تياسير» المتوافر على متجر «أبل» و«غوغل بلاي ستور»، كما يمكن للمتعاملين التواصل مع مركز إسعاد المتعاملين من خلال الاتصال على الرقم: 028107700.