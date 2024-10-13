"طرق دبي" ترسي عقد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل ضمن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مرورا بشارع النورس، مع توفير مخرج مؤد إلى شارع عود ميثاء وشارع النورس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير محور الشيخ راشد، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، يعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تتضمن تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومترا.

وأضاف أن المشروع يخدم عددا من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، أهمها زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل، وأن من المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 15600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 5 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 75%.

وأضاف أن المشروع يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، هي تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، ويتضمن إضافة مسار لمنحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من عود ميثاء باتجاه شارع الشيخ راشد، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1800 مركبة في الساعة، وتحسين طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد ما بين الجسر الحالي، ومخرج شارع الزهراوي، لحل التدخلات المرورية الحالية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وزيادة عدد مسارات الحركة الالتفافية لليمين، للمرور القادم من شارع الشيخ راشد إلى شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي ـ العين، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة.

ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل والنورس، وذلك بإنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بشارع الخيل مرورا بشارع النورس، يتألف الأول من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع النورس، فيما يتألف الثاني من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل.

كما يشمل المشروع إنشاء جسر منفصل بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 2400 مركبة في الساعة، لخدمة حركة الالتفاف لليسار، للمرور القادم من شارع الأصايل باتجاه شارع عود ميثاء.

ويتضمن المشروع تطوير الطريق المؤدي لمدخل نادي الوصل، ومداخل ومخارج شارع النورس لحل مشكلات التداخلات المرورية الحالية من الطريق الرئيس.

وأوضح معالي مطر الطاير أن المشروع يتضمن تطوير تقاطع شارع النورس مع شارع الخيل، وذلك بإنشاء جسر بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في السرعة، إلى جانب تطوير شارع النورس، وذلك بزيادة سعة المخرج باتجاه شارع الخيل إلى مسارين، وتنفيذ طريق خدمة على شارع النورس في الاتجاهين، وتوفير مواقف للمركبات.

ويشمل تطوير تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، تنفيذ مسار إضافي على منحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع دبي - العين، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة، وتنفيذ نفق للمركبات بسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية 1200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي - العين، إلى شارع النورس، ويسهم في حل مشكلة التداخلات المرورية الحالية.

كما يشمل المشروع زيادة عدد مسارات الجسر الحالي، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، يعد أحد أكبر مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حاليا، بينما شملت المرحلة السابقة، التي أنجزتها الهيئة، تطوير شارع رأس الخور من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين، حتى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 8 كيلومترات، وتنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي بلغ 2000 متر، وتوسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى ستة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق.

وأسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى قرابة 7 دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية.

ويخدم المشروع العديد من المشاريع التطويرية الكبرى، التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، أهمها مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر.