«مزاينة سويحان» تنطلق الاثنين المقبل

أبوظبي (وام)

تنطلق الاثنين المقبل، منافسات مزاينة سويحان «المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 18»، وتمتد على مدار 8 أيام متتالية خلال الفترة من 21 ولغاية 28 أكتوبر الجاري في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان في أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتشهد المحطة الأولى تنظيم 76 شوطاً، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و32 شوطًا للإبل المجاهيم، و6 أشواط لإبل المهجنات الأصايل.

وتواصل هيئة أبوظبي للتراث استعداداتها لانطلاق مزاينة سويحان، وتركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص» للمطايا المشاركة في مزاينات الإبل خلال الفترة من 16 لغاية 20 أكتوبر الجاري من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 ظهراً في مدينة سويحان.

ويحتضن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي 4 محطات ضمن مهرجان الظفرة في الفترة من 21 أكتوبر الجاري ولغاية 30 يناير 2025، وتشمل 361 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، وتقام المزاينات في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة.

ويسعى مهرجان الظفرة عبر محطاته الأربع، إلى تعزيز الجهود لتطبيق ممارسات مستدامة بالتزامن مع عام الاستدامة، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها، إلى جانب دعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور، والخيول العربية الأصيلة، عبر تنظيم المسابقات التراثية وتشجيع امتلاك السلالات الأصيلة والمحافظة عليها.

ويسعى المهرجان إلى توحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافة إلى تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعزِّز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رائدة لمزاينات الإبل.