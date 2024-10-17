«بلدية دبي» تطلق موسم التخييم الشتوي المؤقت

دبي (وام)

أعلنت بلدية دبي، أمس، إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من 21 أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل 2025، وحددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير.

وأكدت بلدية دبي توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، وتتمثل الإجراءات في إصدار التصريح لإنشاء المخيم وتحديد علامات حدوده.

كما خصصت بلدية دبي مساحات للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم.

وقال المهندس عبدالله الشيزاوي، مدير إدارة رقابة أنشطة البناء في بلدية دبي: مع اقتراب حلول فصل الشتاء، تحرص بلدية دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين (شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي) على توفير المتطلبات الأساسية وكافة التسهيلات المرتبطة بإقامة المخيمات الشتوية الموقتة.

وحددت البلدية قنوات لتقديم الخدمة وهي الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، وتطبيق دبي الآن، ونظام دبي لتراخيص البناء.