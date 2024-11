محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوغلين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، كولم ماكلوغلين في منشور على منصة «إكس».

وكتب سموه «بقلب مثقل، ننعى كولم ماكلوغلين، صاحب الرؤية المتميزة الذي حوّل بتفانيه سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود. كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد وجوه دبي الجميلة، وعقلاً لامعاً وقلباً طيباً ومحباً».

With a heavy heart, we mourn the passing of Colm McLoughlin, a distinguished visionary whose dedication transformed Dubai Duty Free into a global icon over more than four decades. Colm was an inspiring and humble figure, one of the beautiful faces of Dubai and a brilliant mind… pic.twitter.com/saX2BwBW75