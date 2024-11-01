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علوم الدار

محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوغلين

محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوغلين
1 نوفمبر 2024 18:42

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، كولم ماكلوغلين في منشور على منصة «إكس».
وكتب سموه «بقلب مثقل، ننعى كولم ماكلوغلين، صاحب الرؤية المتميزة الذي حوّل بتفانيه سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود. كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد وجوه دبي الجميلة، وعقلاً لامعاً وقلباً طيباً ومحباً».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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