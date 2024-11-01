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محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوكلين

محمد بن راشد ينعى كولم ماكلوكلين
1 نوفمبر 2024 18:42

أبوظبي (الاتحاد)
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كولم ماكلوكلين أحد أبرز مؤسسي سوق دبي الحرة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على منصة «إكس»: «ننعى وفاة كولم ماكلوكلين صاحب الرؤية المتميزة الذي حوّل تفانيه سوق دبي الحرة إلى أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود.. كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد وجوه دبي الجميلة، وعقلاً لامعاً وقلباً طيباً ومحباً».
يشار إلى أن ماكلوكلين بدأ مسيرته مع سوق دبي الحرة عضواً في الفريق الاستشاري من «شركة إير ريانتا» التابعة لهيئة المطارات الأيرلندية، التي تعاقدت معها حكومة دبي لإطلاق سوق دبي الحرة الجديدة في عام 1983، وشغل بها العديد من المناصب القيادية حتى تقاعده في مايو الماضي، ووسع العمليات إلى ما هو أبعد من البيع بالتجزئة إلى مشاريع كبرى مثل القرية الأيرلندية، وقرية سينشري، واستاد سوق دبي الحرة للتنس، وفندق جميرا كريك سايد.
وحصل ماكلوكلين على 86 جائزة فردية عن عمله، بما في ذلك «جائزة الموظف الأكثر تميزاً»، التي قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2000، و«جائزة الرئاسة الأيرلندية للخدمة المتميزة»، التي قدمها الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز في عام 2014، وفي عام 2017 منحت جامعة ميدلسكس دبي درجة الدكتوراه الفخرية لكولم ماكلوكلين، في إطار احتفالها بنجاحاتها الأكاديمية في ذلك العام.

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