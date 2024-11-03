الإثنين 4 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»

حامد بن زايد وكبار الحضور خلال رفع العَلَم
4 نوفمبر 2024 01:11

أبوظبي (وام)
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، مراسم رفع عَلَم الدولة بمقر الجهاز، بحضور كبار المسؤولين فيه وموظفيه، وذلك في إطار احتفالات الدولة بـ «يوم العَلَم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: راية الوطن ستظل عالية بعزيمة أبنائنا المتميزين
منصور بن زايد: راية الإمارات رمز للعزة والفخر
يوم العلم
تابع التغطية كاملة

وعبر المشاركون، خلال مراسم رفع العَلَم، عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن الغالي ورايته وقيمه الأصيلة ونهضته الشاملة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معاهدين سموه على مواصلة العمل وبذل كل غالٍ ونفيس لتبقى راية دولتنا خفاقة عالية وترابها الطاهر مصاناً أبد الدهر، وليواصل الوطن الغالي تقدمه في المجالات كافة، سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على نشر قيم التسامح والتعايش والسلام وترسيخها بين جميع من يعيشون على أرض هذا الوطن.

أبوظبي للاستثمار
جهاز أبوظبي للاستثمار
يوم العلم
الإمارات
الاحتفال بيوم العلم
علم الإمارات
العلم الإماراتي
حامد بن زايد
آخر الأخبار
مركز اقتراع في ولاية ميشيغان
الأخبار العالمية
الأميركيون يستعدون غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة
4 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
ترجيحات إسرائيلية باستمرار عمليات شمال غزة 6 أشهر
4 نوفمبر 2024
هاريس في برنامج «ساترداي نايت لايف» للسخرية من ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هاريس في «حزام الصدأ» وترامب بالولايات الحاسمة
4 نوفمبر 2024
كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ولاية فيرمونت.. اللون الأزرق «الداكن»
4 نوفمبر 2024
بايدن يدلي بصوته في مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير
الأخبار العالمية
ولاية ديلاوير.. الإعلام يبحث عن نتائج انتخابات الكونجرس!
4 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©