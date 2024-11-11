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منصور بن زايد يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

منصور بن زايد يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
11 نوفمبر 2024 14:02

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في "القمة العربية الإسلامية غير العادية" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

ضم وفد الدولة كلاً من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
الرياض
منصور بن زايد
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