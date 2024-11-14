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مركز الشباب العربي يعلن قائمة أسماء وإنجازات أعضاء النسخة الثالثة لـ«رواد الشباب العربي»

مركز الشباب العربي يعلن قائمة أسماء وإنجازات أعضاء النسخة الثالثة لـ«رواد الشباب العربي»
15 نوفمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز الشباب العربي، أمس، قائمة أسماء، وإنجازات أعضاء النسخة الثالثة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، في 10 مسارات شملت البحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتعليم، والإعلام والمواطنة الرقمية، وريادة الأعمال، والطب والعلوم الصحية، الاستدامة والبيئة، الصناعات والابتكار، الفضاء والتكنولوجيا، والهندسة.

مسار الهندسة
تشمل قائمة رواد الشباب العربي الشابة في مسار الهندسة أكرم أمير، المؤسس، والمدير التنفيذي لشركة AR Engineering وطوّر تقنيات التوأمة الرقمية.

الخدمة المجتمعية
ويضم مسار الخدمة المجتمعية، صهيب عبيدات، المختص في إدارة المشاريع الإغاثية والتنموية، ومؤسسة شبكة نما لتعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، إضافة إلى حسام الدين إبراهيم، من السودان أحد مؤسسي منظمة «أشرعة الأمل» للإغاثة والعون الإنساني.
كما يضم المسار، ياسمين محمد، من مصر باحثة في مجال السلام، ومؤسسة المدرسة المتنقلة لدعم وتعليم اللاجئين في صعيد مصر، وعلي حاكم من العراق، مؤسس حملة «شبابنا» التي توسعت إلى أكثر من 25 مدينة عراقية.

مركز الشباب العربي
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