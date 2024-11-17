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إطلاق منصة «ضواحي العين»

سلطان النيادي يتوسط الحضور خلال إطلاق المنصة (وام)
18 نوفمبر 2024 03:45

العين (الاتحاد)

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شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مهرجان انطلاق منصة «ضواحي العين» الرقمية، الذي احتضنته واحة العين، ونظم بدعم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبلدية العين، ومديرية شرطة العين وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وحضره أكثر من 3000 شخص.
وخلال المهرجان الذي شهد مشاركة أكثر من 100 متطوع منهم أطفال وأمهات، أطلق متطوعون إماراتيون من مدينة العين منصة «ضواحي العين» أول منصة رقمية مجتمعية من نوعها لأهالي مدينة العين، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد.
ويحمل تنظيم المهرجان وإطلاق المنصة في واحة العين، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» عام 2011، دلالات عميقة لارتباط الواحة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه برعايتها وترميم أفلاجها، وهي تمثل نموذجاً لحياة الآباء والأجداد في الماضي. 
وشهد مهرجان «ضواحي العين» توزيع تمور على المشاركين ، بما يعزز ترسيخ ثقافة الاهتمام بالقطاع الزراعي تماشياً مع مستهدفات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «يترجم إطلاق منصة ضواحي العين الرقمية، رؤى وتوجيهات القيادة في ترسيخ التلاحم المجتمعي، والقيم الإماراتية الأصيلة، والتعريف بموروثنا الثقافي والإنساني وإبراز النماذج الوطنية الملهمة التي ساهمت في تشكيل الهوية والشخصية الحضارية الإماراتية، وتشجيع الشباب على تبني مبادرات إعلامية نوعية تمتلك الرؤى والأدوات لنشر هذا الموروث الغني على أوسع نطاق، استناداً إلى قصص نجاح وتجارب من صميم الواقع».
وأضاف معاليه: «دعم الشباب يمثل أولوية في دولة الإمارات، وتجسد منصة ضواحي العين الرقمية وغيرها من التجارب المشابهة في دولتنا، الثقة بقدرة شبابنا على دعم جهود الجهات الحكومية في جميع المسارات التنموية والخدمية، والتعبير عن تطلعاتهم ورؤاهم للحاضر والمستقبل».

العين
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