"أبوظبي للتنقل": منع دخول المركبات الثقيلة وحافلات العمال إلى جزيرة أبوظبي من 1حتى 3 ديسمبر

أعلن "أبوظبي للتنقل" عن منع دخول المركبات الثقيلة وحافلات العمال إلى جزيرة أبوظبي من الأحد 1 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 3 ديسمبر، ويستثنى من ذلك مركبات الدعم اللوجستية وشركات النظافة العامة.وفق الحساب الرسمي لمركز النقل المتكامل بهويته "أبوظبي للتنقل" على منصة إكس.

كما أعلن عن منع حركة المركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال على شارع الشاحنات(E40) وشارع هزاع بن سلطان العين، الإثنين 2 ديسمبر.