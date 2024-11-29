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راشد بن عمار النعيمي يشهد إطلاق «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية

راشد بن عمار النعيمي يشهد إطلاق «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية
30 نوفمبر 2024 02:07

عجمان (وام)

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برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، إطلاق فعاليات مبادرة «قافلة العطاء» للخدمة المجتمعية، التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتوفير الرعاية الإنسانية للشرائح التي تستهدفها في إمارة عجمان.
وتستمر فعاليات «قافلة العطاء» حتى يوم الثاني من ديسمبر المقبل بحديقة الصفيا، وتتضمن عدداً من البرامج الصحية والإنسانية والتثقيفية والتوعوية والاجتماعية، ومنها إقامة عيادات صحية مجانية للكشف على المرضى والمراجعين في عدد من التخصصات الحيوية، وتوزيع أجهزة طبية لمصابي الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للأسر المتعففة.
وأعرب راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن شكر وتقدير الهيئة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على رعايته الكريمة لقافلة العطاء، وعلى دعم سموه المستمر لفعاليات وأنشطة مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان.
وأشار المنصوري إلى أن مبادرة «قافلة العطاء» تضيف بعداً جديداً لمسيرة الهيئة داخل الدولة، وتحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الموجهة للمستهدفين محلياً، مضيفاً: «على رأس هذه الخدمات الجانب الصحي الذي توليه الهيئة أولوية قصوى لأهميته في إيجاد مجتمع معافى، لذلك درجت الهيئة على تخصيص مساحة كبيرة من برامجها المحلية للمساعدات الطبية، التي توفر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المعوزين، من خلال تحمل نفقات العمليات الجراحية، وتوفير الأجهزة الطبية والتعويضية والأدوية».   

راشد بن عمار النعيمي
الإمارات
عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان
عجمان
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