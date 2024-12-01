الإثنين 2 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن حمدان: مناسبة عظيمة نستذكر فيها مسيرة الخير والنماء

سلطان بن حمدان: مناسبة عظيمة نستذكر فيها مسيرة الخير والنماء
2 ديسمبر 2024 02:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
حاكم عجمان في حوار شامل لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد يقدم صورة مشرقة لدولة الاتحاد القوية
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
كما هنأ معاليه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، داعياً المولى عز وجل أن يديم الله على الإمارات نعمة الأمن والأمان.
وقال معاليه: إن عيد الاتحاد مناسبة عظيمة نستذكر فيها مسيرة الخير والنماء التي وضع لبنتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفرصة جديدة لنجدد فيها العهد والوعد إلى قائد دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف معاليه: إن عيد الاتحاد يجسد قيم ومعاني وحدة الصف بين القيادة والشعب، التي توجتها مسيرة العطاء الملهمة، بالإنجازات الكبيرة لتصبح الإمارات علامة مضيئة بين دول العالم.

سلطان بن حمدان
سباقات الهجن
الإمارات
عيد الاتحاد
الثاني من ديسمبر
زايد بن سلطان
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الحكام
الشيوخ
آخر الأخبار
دخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل بقصف إسرائيلي على غزة
2 ديسمبر 2024
لبنانيون على متن دراجة نارية قرب مبنى سكني متضرر في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
2 ديسمبر 2024
رئيس الدولة وولي العهد السعودي لدى لقائهما في مدينة العين
علوم الدار
الإمارات والسعودية.. علاقات تاريخية تعززها وحدة الرؤى والأهداف
2 ديسمبر 2024
حاكم عجمان في حوار شامل لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد يقدم صورة مشرقة لدولة الاتحاد القوية
علوم الدار
حاكم عجمان في حوار شامل لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد يقدم صورة مشرقة لدولة الاتحاد القوية
2 ديسمبر 2024
«إعلان الكويت».. مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية
علوم الدار
«إعلان الكويت».. مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية
2 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©