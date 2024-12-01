سلطان بن حمدان: مناسبة عظيمة نستذكر فيها مسيرة الخير والنماء

أبوظبي (وام)

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.

كما هنأ معاليه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، داعياً المولى عز وجل أن يديم الله على الإمارات نعمة الأمن والأمان.

وقال معاليه: إن عيد الاتحاد مناسبة عظيمة نستذكر فيها مسيرة الخير والنماء التي وضع لبنتها الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفرصة جديدة لنجدد فيها العهد والوعد إلى قائد دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف معاليه: إن عيد الاتحاد يجسد قيم ومعاني وحدة الصف بين القيادة والشعب، التي توجتها مسيرة العطاء الملهمة، بالإنجازات الكبيرة لتصبح الإمارات علامة مضيئة بين دول العالم.