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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: يوم خالد في تاريخ بلادنا

سلطان بن أحمد القاسمي: يوم خالد في تاريخ بلادنا
3 ديسمبر 2024 03:22

الشارقة (وام)

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قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن الذكرى الـ53 لعيد الاتحاد تمر وبلادنا ترفلُ في أبهى معاني العز والانتماء والتقدم والتطور، والحياة الكريمة، وهو ما تعكسه تلك الفكرة العظيمة في الاتحاد والوحدة، التي وفّق الله سبحانه وتعالى فيها آباءنا المؤسسين، وما يُمثله احتفالنا الكبير في كل مدن ومناطق الدولة بهذا اليوم الوطني الخالد في تاريخ بلادنا، ليظل تاريخ الثاني من ديسمبر هو أغلى التواريخ، وأجل المواقف وأقوى القرارات.
وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أنه في كل عام يحتفل أبناء وبنات وطننا الغالي بذكرى هذا اليوم، ليكون وقفةً مع النفس بكل عز وشموخ، يستلهمون منها معاني القوة وأهمية الوحدة وإعلاء رايتها ليستظل تحتها كل شعب الإمارات، ويعبر عن تقديره وانتمائه وفخره بآبائه المؤسسين، الذين كانت نظرتهم ثاقبة، ورؤيتهم واضحة وهم يستشرفون مستقبل الوطن ويقودونه في مسيرة ناجحة وهو متّحد وقوي، إلى مصاف الدول المتقدمة.

نائب حاكم الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
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