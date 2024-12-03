تطبيق نظام «منتجي بلس» في دبي العام المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

كشف سلطان علي الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في «بلدية دبي» عن أنه سيتم تطبيق نظام «منتجي بلس» في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن النظام يعد تجريبياً حالياً، وسجل 1.6 مليون منتج غذائي، وهو مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مدير إدارة سلامة الغذاء في «بلدية دبي» أن بلدية دبي أطلقت برنامج «منتجي بلس»، وهو نظام جديد تم دمجه ليشمل فئات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، فجميع المنتجات التي كانت مُسجلة في أنظمة بلدية دبي تم تحميلها بشكل متكامل إلى هذا النظام، مشيراً إلى أنه يحتوي على خدمات عدة، منها رقابة المنتجات وتسجيلها والتصاريح المتعلقة بها، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بسلامة الأغذية، موضحة أن هناك 1.6 مليون صنف ومنتج غذائي تم تسجيله في النظام.

وقال: إن نظام «منتجي بلس» مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم إدراج المنتجات عن طريق الذكاء الاصطناعي، والتأكد من أن تلك المنتجات مقبولة ومستوفية للشروط وليست مرفوضة، فضلاً عن مراجعة جميع الشهادات بوساطة التقنية، ما يوفر الوقت على الموظف والمتعامل.

وأكد سلطان علي الطاهر أن نسبة التزام المؤسسات الغذائية تصل إلى 95%، مؤكداً أن إمارة دبي تضم 26 ألف مؤسسة غذائية مسجلة في بلدية دبي حتى الآن، والتي تم إدخال بياناتها في نظام التفتيش الذكي، وإخضاعها للمتابعة الدورية، وبالتالي تحقيق سلامة المستهلكين، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في منظومة صحة عامة وسلامة مهنية آمنة.

زيارة

لفت سلطان علي الطاهر، إلى أن البلدية سجلت دخول 8 ملايين طن من الأغذية عبر «منافذ دبي» حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة في حجم التجارة المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن «بلدية دبي» تنظم 65 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية على مدار العام، وتشمل كل أنواع الزيارات، ومنها الروتينية والمتعلقة ببلاغات، وكذلك الزيارات التفقدية، ولافتاً إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المتجاوزة، وقد تصل العقوبة إلى الإغلاق.

وأوضح أن الإجراءات تبدأ بالغرامات، وصولاً إلى الإغلاق، إلا أن برنامج «بلدية دبي» للتميز في الأنظمة الغذائية عزز تطبيق المنشآت الغذائية لأعلى معايير التميّز في التغذية والسلامة الغذائية.