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علوم الدار

سعود بن صقر يؤدي صلاة الاستسقاء

سعود بن صقر يؤدي صلاة الاستسقاء
7 ديسمبر 2024 16:39

 أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، برفقة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ زايد بمنطقة دفن الخور في رأس الخيمة، وذلك اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.
ورفع الإمام والمصلون في ختام الصلاة أكفَّ التضرع إلى المولى عز وجل أن ينزل الغيث رحمةً بالبلاد والعباد، وينبت الزرع في الأرض، ويجعله سقيا رحمة وخير، وأن يحفظ ولي أمر دولتنا وإخوانه الحكام، ويسدد خطاهم لما يحب ويرضى.

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المصدر: وام
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رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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