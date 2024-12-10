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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

الأرصاد
10 ديسمبر 2024 16:57

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الثلاثاء.

وأكد الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 30.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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