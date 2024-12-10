"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة، اليوم الثلاثاء.
وأكد الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 30.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 30.6 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 10, 2024
The highest temperature recorded over the country today is 30.6°C in Sweihan (Al Ain) at 13:45 UAE Local time. pic.twitter.com/fXdoWmWczg