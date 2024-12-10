محمد بن راشد: التميز أسلوب حياة في الإمارات وطموحاتنا لا حدود لها

دبي (الاتحاد)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التميز الحكومي ثقافة مستدامة تجسد التزام الإمارات بخدمة المجتمع، وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين.

وقال سموه: «التميز هو أسلوب حياة في دولة الإمارات، وهو انعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات وتستشرف المستقبل.. واليوم لا نحتفي فقط بالإنجازات، بل نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة، وأن طموحاتنا لا حدود لها».

وقال سموه: «الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً بل ضرورة... نحن هنا اليوم لنكرم المبدعين الذين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص، ووضعوا حلولاً تحولية جعلت من الخدمات الحكومية نموذجاً يحتذى به. الجائزة ليست محطة للاحتفال فقط، بل هي رسالة واضحة بأن المستقبل يبنى بالإبداع والإصرار على تحقيق الأفضل».

وأضاف سموه «بينما نحتفي بالفائزين اليوم، نؤكد أن هذه الجائزة ليست نهاية المطاف بل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات... التميز هو رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات، وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار. دولتنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق التميز في كل ما نقدمه».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «في لقاء حكومي اتحادي كبير.. احتفينا اليوم بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز.. احتفينا بأفضل وزارة وأفضل هيئة وأفضل مدير عام وأفضل موظف اتحادي وأفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وغيرهم.. واحتفينا أيضاً بأفضل الجهات أداء في خدمة الناس.. وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع.. وأفضل في التطوير المستمر.. وغيرها من الفئات».

وأضاف سموه: «كما كرمنا اليوم شخصيتين وطنيتين بوشاح محمد بن راشد لدورهما الكبير في قيادة مبادرات ومشاريع وطنية.. وأثرهما الكبير في المجتمع الإماراتي.. كرمنا الشيخ عمار بن حميد بن راشد ولي عهد عجمان.. لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان، وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية، واحتفينا أيضاً بالشيخ ذياب بن محمد بن زايد.. لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى، مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد.. ودوره المجتمعي في مشاريع، مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده.. وغيرها من حزم المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشرف عليها باستمرار لخدمة شعب الإمارات».

وأكد سموه أن مسيرة التطوير مستمرة، ومتابعة الأداء الحكومي مستمرة، ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد، بإذن الله تعالى.

أصحاب الإسهامات الجليلة

تفصيلاً، كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصحاب الإنجازات الوطنية الاستثنائية وقصص النجاح الملهمة في التميز والعطاء من أجل الإمارات، والتي تستحق التكريم بأوشحة محمد بن راشد، حيث كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بوشاح محمد بن راشد، والذي يعد نموذجاً للقائد الذي يعمل بجد وإصرار لضمان أن تكون حكومة عجمان شريكاً فعالاً ومتكاملاً مع الحكومة الاتحادية. جعل سموه التكامل مع الحكومة الاتحادية محور اهتمامه الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وقد أطلق سموه العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل «رؤية عجمان 2021» و«رؤية عجمان 2030» المتوائمة مع الأجندة والأولويات الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب برامج نوعية، مثل برنامج عجمان للتميز، لترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المؤسسات الحكومية.

وقاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مبادرات نوعية مستوحاة من أفضل الممارسات الاتحادية، منها اعتماد نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تأكيداً على التزام الإمارة بتقديم خدمات بمعايير عالمية.

كما أطلق سموه مبادرة المتسوق السري لتعزيز الشفافية وقياس رضا المتعاملين، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة. كما أنشأ مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم الخاص. يمثل سموه نموذجاً للقائد الذي يسعى لتعزيز تكامل حكومة عجمان مع الحكومة الاتحادية، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في التميز والريادة.

ذياب بن محمد.. قائد ملهم

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بوشاح محمد بن راشد. ويقود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إنجازات وطنية بارزة، تشمل مشروع قطار الاتحاد، والذي يمثل نظام نقل بري مستدام يربط إمارات الدولة، ويعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويوفر فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي المشروع ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديدية الهادف إلى ربط الإمارات بالدول الخليجية المجاورة مستقبلاً، ممهداً للتكامل الاقتصادي والتنقل السلس بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكرئيس لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مشروع «قرى الإمارات» الذي يهدف إلى استثمار مليار درهم لتطوير 10 قرى، بما في ذلك قرى قدفع ومصفوت، لتعزيز السياحة، وتحسين جودة الحياة. يشمل المشروع إطلاق 50 مشروعاً تنموياً، تدريب 200 شاب وشابة، وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص بقيمة 300 مليون درهم لدعم التنمية في تلك القرى. كما أطلق سموه حزمة مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتشمل إنشاء 10 مجالس مجتمعية، 10 مساحات لكبار المواطنين، وأكاديمية لمحتوى الطفل لتعزيز اللغة والهوية العربية. تضمنت المبادرات تشكيل مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني وبرامج لاكتشاف وتدريب 10 آلاف موهبة رياضية، وتطوير 3 مرافق رياضية مجتمعية.

ويعتبر سموه قائداً ملهماً يجسد رؤية مستقبلية طموحة تضع التنمية المستدامة وتمكين الشباب في قلب مسيرة الوطن نحو الريادة. ويولي سموه أهمية خاصة لدعم الشباب وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، من خلال ترؤسه مؤسسة الإمارات ومركز الشباب العربي، كما يعمل سموه على دعم قرى الإمارات وتطويرها عبر نماذج تنموية مستدامة، والارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة فيها، وذلك من خلال ترؤسه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الفئة المؤسسية للجائزة، عدداً من الجهات الاتحادية، حيث نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وزارة الداخلية ووزارة المالية، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الخارجية.

منصور بن زايد يكرم الجهات الاتحادية الرائدة بالجوائز المؤسسية

كرَّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الحفل، الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية، حيث نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف، وزارة الاقتصاد، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني.

وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وفاز بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء والتي تمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حمدان بن محمد يكرم الفائزين بميدالية «فخر الإمارات»

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال الحفل، الفائزين بميدالية «فخر الإمارات» التي تمنح لمواطني الدولة ممن ساهموا وبشكل جلي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، وقدموا خدمات جليلة للإنسانية، بالإضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة.

ونال «ميدالية فخر الإمارات» معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، حيث يقود البناي أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وساهم في استقطاب أفضل العقول عالمياً ومحلياً لإرساء اقتصاد المعرفة، وإبراز دولة الإمارات مركزاً عالمياً في مجال الأبحاث وتطوير التقنية المتقدمة. ويعد البناي واحداً من قادة العالم في مجال التقنيات المتقدمة، وساهم في إطلاق مبادرات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما نال «ميدالية فخر الإمارات» الدكتورة رفيعة عبيد غباش، والتي تعد رائدة في مجال خدمة المجتمع، فقد أسست متحف المرأة الذي وثق عطاء المرأة الإماراتية في كل المجالات، كما أنها أول طبيبة نفسية إماراتية في مستشفى راشد، ثم عميدة لكلية الطب بجامعة الإمارات بمدينة العين، ثم رئيسة لجامعة الخليج العربي في البحرين. كما أسست متحف الفن الإماراتي الذي يبرز الحركة الفنية في الإمارات، وما زالت ناشطة في البحوث الطبية والمؤلفات الثقافية والتوثيق التاريخي، ولعل «موسوعة المرأة الإماراتية» هي أبرز تصنيفاتها في هذا المجال.

الجوائز المؤسسية الفرعية

كرَّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجوائز المؤسسية الفرعية، وفاز بجائزة أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وزارة الاقتصاد، وتمنح هذه الجائزة للجهات الأكثر تميزاً في تحقيق الموقع الريادي للدولة وتنافسيتها عالمياً. وفاز بجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وزارة الداخلية، حيث تمنح هذه الجائزة للجهات التي حققت نتائج متميزة من خلال تبني الابتكار في عملها. وفاز بجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وزارة الخارجية، وتمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في ابتكار خدمات استباقية، وتطبيق حلول ومبادرات لتحسين وتطوير آليات تقديم الخدمات، بما ينعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين. كما فاز بجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وزارة المالية، حيث تمنح هذه الجائزة لأكثر الجهات تميزاً في تطوير تشريعات وقوانين مرنة، ما يعزز الجاهزية الحكومية، ويستبق تحديات المستقبل، ويسهم في تحقيق أثر إيجابي على جودة حياة المجتمع.

فكر تحولي

فاز بجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، وزارة الداخلية، وتمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في تبني الفكر التحولي في عملها، والتي تمكنت من تطوير وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى تواكب توجهات الدولة المستقبلية.

وفاز بجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع، وترسيخ التكامل مع الجهات الحكومية في تصميم الخدمات والحلول، وفاز بجائزة أفضل جهة في مجال تمكين الشباب وزارة الداخلية، وتمنح للجهات الأكثر تميزاً في دعم الشباب، وتمكينهم في العمل والإنجاز.

مكتوم بن محمد يكرم الفائزين في الفئات القيادية

كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الفائزين في «الفئات القيادية»، وقد فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، عبدالله أحمد آل صالح من وزارة الاقتصاد، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد، جمعه محمد الكيت من وزارة الاقتصاد، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي، محمد يوسف الرمسي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مدراء الإدارات، د. محمد إبراهيم الظاهري من وزارة الخارجية.

سيف بن زايد يكرم الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، المقدم سيف خميس المزروعي من وزارة الداخلية، ود. سعيد حسن المراشدة من وزارة العدل، وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، المقدم د. ريم صباح قمبر من وزارة الداخلية.

وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، فاز بالوسام النقيب راشد بن حمدان النعيمي من وزارة الداخلية، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، مريم سلطان سالم الزعابي من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

سيف بن زايد: تكريم مستحق

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «أبارك لأخي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهاماته القيمة في تعزيز مسيرة التطور والإنجازات، متمنياً لسموه دوام النجاح والتوفيق في جميع الميادين».

كما هنأ سموه كذلك سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، على التكريم الغالي بوشاح محمد بن راشد، وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «أبارك لأخي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، التكريم الغالي بوشاح محمد بن راشد، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يعكس جهوده المتميزة في خدمة الوطن والمجتمع، متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد».

عبد الله بن زايد يكرم الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء

كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال الحفل الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، حيث فاز عبدالله سالم عبيد الظاهري بوسام رئيس مجلس الوزراء للسفير المتميز، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء للسفيرة المتميزة آمنة محمود محمد فكري، وفاز بالوسام لأفضل مدير مدرسة سلامة خلفان عبيد المزروعي من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم عبداللطيف عبدالله السيابي من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب الدكتور صقر عبدالله المعلا من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

أرفع جائزة حكومية في الإمارات

يذكر أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تعد أرفع جائزة حكومية في دولة الإمارات، حيث أطلقت ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي؛ بهدف دعم ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع الجهات الحكومية على تبني الابتكار كركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

وقد نجحت الجائزة، على مدار دوراتها السابقة، في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية، وفي تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات والكوادر.