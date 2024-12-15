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علوم الدار

أبوظبي.. صروح معمارية واستدامة بيئية

أبوظبي.. صروح معمارية واستدامة بيئية
16 ديسمبر 2024 01:11

صروح معمارية فريدة تطل على مساحات خضراء في أبوظبي، حيث تولي العاصمة أهمية كبيرة لزيادة المساحات الخضراء، لما تضفيه من قيم جمالية وفوائد بيئية وصحية واجتماعية واقتصادية متعددة. وأطلقت أبوظبي العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة لزيادة الغطاء النباتي والمساحات الخضراء، مثل الحدائق والمتنزهات، ومشاريع التشجير، ودمج المساحات الخضراء في تصميمات المشاريع السكنية، وتجميل الطرق وزراعتها بالأشجار والنباتات المزهرة، والتي تسهم جميعها في تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل آثار التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة.

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