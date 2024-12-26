أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج مع نشاط السحب، ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في الخليج العربي، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، والذي نتج عن تأثيرات الحالة الجوية على الدولة، والتي يتوقع المركز الوطني للأرصاد انتهاءها اليوم.

إذ تأثرت الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب، أدى إلى تطور السحب على بعض المناطق، وتكون ركامية أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية، ورياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، والبحر يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح اليوم حيث بلغت 6.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ويصل ارتفاعه 6 أقدام في العمق، وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10إلى25 تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.