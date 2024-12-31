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رئيس الدولة يستقبل خالد بن سلمان

رئيس الدولة يستقبل خالد بن سلمان
31 ديسمبر 2024 12:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.  
ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة، إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.. فيما حمل سموه الأمير خالد بن سلمان تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته للمملكة دوام الرفعة والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.  
وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان .. العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ومسارات تعاونهما في جميع المجالات بما يدعم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.  كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وأهمية تعزيز الجهود للحفاظ على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها.

حضر اللقاء .. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

 

 

 

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