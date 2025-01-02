"الأرصاد": انخفاض بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور، لتجنب السباحة والغوص في البحر خلال اضطراب البحر، وتجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية خلال اضطراب البحر وارتفاع الموج، ونبه المركز إلى أن البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في العمق مسجلاً 9 أقدام، وعلى الساحل مضطرب ويصل إرتفاع الموج إلى 5 أقدام وذلك في الخليج العربي، بينما متوسط إلى مضطرب في بحر عُمان ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق ببحر عمان، ودعا المركز الجمهور إلى إتباع إجراءات السلامة أثناء اضطراب البحر.

وأفاد المركز باستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية قوية السرعة وتصل سرعتها 50 كم/ ساعة، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر شديد الاضطراب أحياناً ويصل ارتفاع الموج 9 أقدام في عمق الخليج العربي، وذلك نتيجة تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كما سجلت درجات الحرارة على جبل جيس انخفاضاً حاداً مقارنة بيوم أمس، التي اقتربت من نحو 6 درجات، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى المسجلة صباح هذا اليوم 3.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. بينما كانت الصغرى المسجلة على جبل جيس أيضاً صباح أمس 9.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ووفقاً لنشرة المركز الوطني للأرصاد، يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى30 تصل إلى40كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.