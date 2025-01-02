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علوم الدار

صقر غباش ورئيس مجلس الولايات السويسري يبحثان التعاون البرلماني

صقر غباش ورئيس مجلس الولايات السويسري يبحثان التعاون البرلماني
2 يناير 2025 17:05

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي الدكتور أندريا كارني، رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا المختلفة خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.
وأشار غباش إلى أن هذه الزيارة تعكس متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، مهنئاً كاروني، بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الولايات السويسري أوائل ديسمبر الماضي.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، ليكون بمستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن آفاق التعاون البرلماني الثنائي واعدة، في ظل أساس متين لتعاون اقتصادي وتجاري راسخ.
من جانبه أكد رئيس مجلس الولايات في الاتحاد السويسري، حرص برلمان بلاده على تعزيز وتطوير أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة، نظراً لما تتمتع به من مكانة اقتصادية وما تشهده من تطور حضاري، وما تنتهجه من سياسة حكيمة داعية للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الدوليين.

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