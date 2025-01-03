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شرطة أبوظبي تصدر تنبيهاً بشأن الأحوال الجوية الماطرة

شرطة أبوظبي
3 يناير 2025 11:43

أصدرت شرطة أبوظبي تنبيهاً بشأن الأحوال الجوية الماطرة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

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كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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