شرطة أبوظبي تصدر تنبيهاً بشأن الأحوال الجوية الماطرة

أصدرت شرطة أبوظبي تنبيهاً بشأن الأحوال الجوية الماطرة.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".
كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه#شرطةأبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/fZNxPwfR7p— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) January 3, 2025