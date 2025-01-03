حالة الطقس المتوقعة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس، خلال اليوم الجمعة. في منشور على منصة إكس.

وأشار الأرصاد إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق. ودعا إلى توخي الحذر والإطلاع على تطور حالة الطقس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 م أحياناً من الساعة 14:00 وحتى الساعة 19:00 يوم الجمعة 3/1/2025.

وأشار في تدوينة أخرى إلى استمرار الرياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج 7 أقدام في عمق الخليج العربي وذلك حتى الساعة 06:00 السبت 04/01/2025.