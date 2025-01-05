جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 1.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 1.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest_ temperature recorded over the country today morning was 1.8 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:30 UAE Local time. pic.twitter.com/MOpWje6mKP— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 5, 2025