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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة

جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
5 يناير 2025 09:02

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 1.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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