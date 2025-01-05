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علوم الدار

وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"

وصول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
5 يناير 2025 09:12

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

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وتتألف القوافل من 29 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 364 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.


ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر المصرية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى 150 قافلة تتألف من 2319 شاحنة نقلت أكثر من 29 ألفاً و25 طناً، فيما بلغ مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى قطاع غزة 46 ألفاً و659 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، بهدف الإسهام في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعانيها سكان القطاع.

وتسعى عملية "الفارس الشهم 3" إلى تقديم المساعدات للفئات المتضررة كافة في قطاع غزة وبشكل خاص الأطفال والنساء، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

 

المصدر: وام
الإمارات
غزة
الفارس الشهم 3
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