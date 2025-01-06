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ملك البحرين يلتقي رئيس البرلمان العربي

ملك البحرين يلتقي رئيس البرلمان العربي
7 يناير 2025 00:54

التقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، اليوم في قصر الصافرية، معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
وفي بداية اللقاء، تشرف رئيس البرلمان العربي بتقديم وسام القائد إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يعد أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يمنحها البرلمان العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهود جلالته في خدمة القضايا العربية، ومساعيه الخيرة في دعم العمل العربي المشترك.
كما قدم لجلالته أخلص التهاني والتبريكات بفوز منتخب البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي «26»، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والرفعة، والمزيد من الإنجازات.
وخلال اللقاء، هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس البرلمان العربي، على الثقة التي أولاها إياه أعضاء البرلمان بانتخابه، متمنياً له دوام التوفيق في مهامه.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين بشقيقاتها الدول العربية من أواصر تاريخية متينة وعلاقات وثيقة ومتميزة، وما يشهده التعاون الأخوي والتنسيق الوطيد والعمل المشترك من تطور وازدهار في المجالات كافة، وبما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة وخدمة قضايانا. وأثنى جلالته على الدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية، وخدمة مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز الحوار والتواصل بين البرلمانات العربية، متمنياً لرئيس البرلمان العربي وأعضائه دوام التوفيق في مساعيهم لما فيه تقدم ورقي بلدانهم وأمتهم العربية.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن جزيل شكره لجلالة الملك على مواقف مملكة البحرين المشرفة والداعمة للعمل البرلماني العربي، وأكد سعيه الدائم للنهوض بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة.

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المصدر: وام
البرلمان العربي
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