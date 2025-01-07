الثلاثاء 7 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الداخلية" توضح المتطلبات الفنية وإرشادات السلامة لقيادة الدراجات

شعار وزارة الداخلية
7 يناير 2025 17:08

أوضحت وزارة الداخلية التعليمات والاشتراطات الخاصة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية والهوائية.

وركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بأنواعها كافة النارية والكهربائية والهوائية.  

وأوضحت في منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة «إكس» إرشادات السلامة لقيادة الدراجات النارية والكهربائية والهوائية.. كالتالي:

أخبار ذات صلة
شرطة الفجيرة تطلق حملة "السلامة المرورية لسائقي الدراجات"
«تحسينات مرورية» حول المدارس في أبوظبي

ارتداء خوذة وسترة واقية، التقيد بالسرعات المحددة، التأكد من سلامة وصلاحية الإطارات والمكابح، والأضواء الأمامية والخلفية، تجنب التجاوز من اليمين، ترك مسافة أمان كافية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
الدراجات
وزارة الداخلية
الدراجات النارية
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
علوم الدار
جامعة الإمارات تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تقليل البيروقراطية
اليوم 20:05
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
الرياضة
287 خيلاً في بطولة عجمان لجمال الخيل
اليوم 20:00
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 19:58
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
التعليم والمعرفة
ندوة الثقافة والعلوم تكرم الشاعر محمد بن مسعود
اليوم 19:51
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
علوم الدار
أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©