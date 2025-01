"الداخلية" توضح المتطلبات الفنية وإرشادات السلامة لقيادة الدراجات

أوضحت وزارة الداخلية التعليمات والاشتراطات الخاصة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية والهوائية.

وركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بأنواعها كافة النارية والكهربائية والهوائية.

وأوضحت في منشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على منصة «إكس» إرشادات السلامة لقيادة الدراجات النارية والكهربائية والهوائية.. كالتالي:

ارتداء خوذة وسترة واقية، التقيد بالسرعات المحددة، التأكد من سلامة وصلاحية الإطارات والمكابح، والأضواء الأمامية والخلفية، تجنب التجاوز من اليمين، ترك مسافة أمان كافية.

المتطلبات الفنية وإرشادات السلامة لقيادة الدراجات النارية والكهربائية والهوائية #السلامة_المرورية_لسائقي_الدراجات



Technical Requirements and Safety Guidelines for Riding Motorcycles, Electric Bikes, and Bicycles#Traffic_Safety_For_Motorcycles_Rider pic.twitter.com/cJNhgGmwSn