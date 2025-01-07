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علوم الدار

مركز التميز في «شخبوط الطبية» يقدم رعاية شاملة لعلاج الحروق

المركز يقدم أفضل رعاية علاجية للمصابين بالحروق (تصوير: علي عبيدو)
8 يناير 2025 00:57

هدى الطنيجي (أبوظبي)
يستقبل مركز التميز لعلاج الحروق في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، ما بين 270 إلى 350 حالة سنوياً من المصابين بحالات الحروق المختلفة، ويوفر العناية الفائقة لهم طوال مراحل تعافيهم، وفق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحروق، من خلال نهج متعدد التخصُّصات، وأساليب علاج وأبحاث متطورة.
وأعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، في وقت سابق، اعتماد مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مركزاً للتميُّز في علاج الحروق، في إطار حرص الدائرة على ضمان التميُّز في تقديم الرعاية الصحية، ومواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف التخصُّصات في أبوظبي.

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وقال د. سيمون مايرز، استشاري ورئيس قسم جراحة الحروق في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تعتبر مدينة شخبوط الطبية مركزاً للتميُّز في علاج الحروق‏ في أبوظبي، وتحرص دائماً على تقديم رعاية صحية شاملة ومتخصصة لجميع المرضى، حيث توفر مجموعة واسعة من الخيارات العلاجية المتميزة طوال رحلة الشفاء».
وذكر أن المستشفى يفخر أن يقدم من خلال هذا المركز رعاية صحية تتبع أعلى المعايير العالمية في رعاية الحروق من خلال نهج متعدد التخصصات، وأساليب علاج متقدمة، ‏وأبحاث متطورة، وبرامج توعوية للمجتمع‏.
وذكر أن مركز علاج الحروق يضم 20 سريراً للعناية المركزة مع غرفة عمليات مصممة خصيصاً لعلاج الحروق، كما توفر المدينة في هذا المركز مجموعة من الابتكارات والتقنيات الحديثة في علاج الحروق وترميمها مثل ‏ترقيع الجلد والترميم بالأغشية البيولوجية القابلة للتحلل (BTM‏) الذي يُعدُّ من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى الحروق، فضلاً عن تقديم العناية الفائقة للمصابين طوال مراحل تعافيهم، وفق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحروق، من خلال نهج متعدد التخصُّصات، وأساليب علاج وأبحاث متطورة، وبرامج توعوية للمجتمع.
وأشار إلى أن تقنية الترميم بالأغشية البيولوجية القابلة للتحلل (BTM‏) تساهم في تسريع التئام ‏وشفاء الحروق وإعادة بناء العيوب الكبيرة في الجلد والأنسجة الرخوة، وتتيح للجراحين إزالة الأنسجة التالفة والجلد الميت بكفاءة عالية، مع تعزيز عمليات الشفاء الطبيعية في الجسم.
وأضاف: «يساهم هذا النهج المبتكر في تكوين أوعية دموية جديدة، ويعزز من إنتاج الكولاجين، ويحسن بشكل كبير من رحلة تعافي المريض والنتائج العلاجية، فضلاً عن احتواء المركز على كوادر طبية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتتبنى أحدث التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في هذا المجال؛ لتلبية احتياجات المرضى في حالات الطوارئ، وتقديم الدعم اللازم لهم».
وقال د. سيمون مايرز: «يستقبل مركز علاج الحروق مجموعة من الحالات، تشمل المصابين بمختلف أنواع الحروق مثل (حروق النار والحرارة، والملامسة، والحروق الكيميائية، والكهربائية) بغض النظر عن العمر، وتوفير أحدث العلاجات الفعّالة للحروق الشديدة والأكثر تعقيداً، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون حالات جلدية شديدة أو إصابات تؤثر على سلامة الجلد».
وقال د. سيمون مايرز إن مركز علاج الحروق يستقبل في المتوسط ما بين 270 و350 حالة سنوياً من المصابين بالحالات المختلفة التي سبق وتم ذكرها، التي تقدم للمواطنين والمقيمين ممن تستدعي حالتهم الصحية إلى رعاية طبية طارئة عالية الجودة وخدمات علاج الحروق المتقدمة، وفق تدابير وإجراءات احترازية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان سلامة المرضى والمتعاملين مع مختلف خدماتها.
وأشار د. سيمون مايرز إلى أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية تنظم من خلال مركز علاج الحروق مجموعة من البرامج التوعوية للوقاية من الحروق، وتشمل حملات توعوية تثقيفية لأفراد المجتمع حول أفضل الممارسات للوقاية من الحروق والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى ذلك يقدم المستشفى دورات تدريبية وبرامج التعليم الطبي المستمر المعتمدة في رعاية الحروق للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

بيورهيلث
أبوظبي
دائرة الصحة أبوظبي
دائرة الصحة
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