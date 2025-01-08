الأربعاء 8 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة

حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
8 يناير 2025 19:10

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عدداً من أبطال القوات المسلحة، خلال زيارة لمدينة زايد العسكرية في أبوظبي، واطلع سموه على برامج التدريب المكثفة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال زيارة لمدينة زايد العسكرية في عاصمتنا الشامخة، التقيت عدداً من أبطال قواتنا المسلحة، وتفقدت تجهيزات قواتنا البرية والتقنيات الدفاعية، كما اطلعت على برامج التدريب المكثفة ... وأضاف سموه:"فخورون بالمستوى العالي من الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة بكافة أفرعها، وقمنا في ختام الزيارة بتكريم ثلاثة من قيادات القوات المسلحة الذين قدموا الكثير في خدمة راية الاتحاد.

أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
«الأراضي والأملاك» تقود تحالفاً لرعاية بطولات فزاع الدولية

وقال سموه:"تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة، تحية لكم من قلب كل إماراتي مخلص، أنتم حُراس الدار ودرعنا الذي لا يلين".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مدينة زايد العسكرية
القوات المسلحة الإماراتية
حمدان بن محمد
الإمارات
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
اليوم 17:20
يامال: «المثل الأعلى» ليس ميسي!
الرياضة
يامال: «المثل الأعلى» ليس ميسي!
اليوم 19:32
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
علوم الدار
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بالقانون الاتحادي الجديد في شأن الأحوال الشخصية
اليوم 19:26
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه رسالة توعية للسائقين في حالة الحوادث المرورية البسيطة
اليوم 19:14
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
علوم الدار
حمدان بن محمد: تحية باسم الوطن لكل جندي وضابط وفرد من أفراد قواتنا المسلحة
اليوم 19:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©