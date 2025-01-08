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«بلدية أبوظبي»: 385 مشروعاً في أبوظبي استوفت معايير الاستدامة

«بلدية أبوظبي»: 385 مشروعاً في أبوظبي استوفت معايير الاستدامة
9 يناير 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد قسم الأبنية المستدامة في بلدية مدينة أبوظبي أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها، والتي استوفت معايير الاستدامة في أبوظبي وضواحيها، منذ بداية العام الماضي إلى اليوم، بلغ 304 مشاريع في مرحلة التصميم، و81 مشروعاً في مرحلة الإنشاء.
وحول أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في المشروع لكي يحصل على (تصنيف اللؤلؤ) الخاص بالاستدامة، أكد قسم الأبنية المستدامة أن هناك معايير إلزامية، ومعايير اختيارية ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، حيث تستخدم المعايير الاختيارية للحصول على نقاط تؤدي لرفع استدامة كل مشروع والحصول على عدد لآلئ أكثر.
الجدير بالذكر أن هناك بنوداً رئيسة يتم تطبيقها ضمن نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ، وتندرج تحتها العديد من البنود الفرعية، حيث إن من هذه البنود الرئيسة بنوداً تتعلق بالأنظمة التطويرية المتكاملة، الأنظمة الطبيعية، المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً، المياه، الطاقة، بالإضافة إلى مواد البناء، لذا وعلى سبيل المثال يقوم قسم الأبنية المستدامة ضمن البند (المباني القابلة للعيش داخلياً وخارجياً) بالتركيز على جودة الهواء الداخلي لجعل المباني قابلة للعيش داخلياً، وأيضاً التأكد من وجود وسائل التظليل الكافية في الأماكن الخارجية، ومنها مواقف المركبات وممرات المشاة، وهذا جزء من تفعيل الأريحية الخارجية للقاطنين في المباني.
أما عن آلية التدقيق والتأكد من مطابقة المباني لمتطلبات الاستدامة، فأشار قسم الأبنية المستدامة إلى أن فريق العمل لديهم يقوم بدراسة الفكرة المبدئية للمشروع قبل تقديمه، وذلك للحصول على أكبر كم من المعلومات التي تتعلق بالمشروع، ومعرفة الظروف الخاصة به، حتى يتمكن الفريق من تهيئة أفضل السبل لتطبيق المعايير.

بلدية أبوظبي
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الاستدامة
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