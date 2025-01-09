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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 يناير 2025 19:24

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها /10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:57، والجزر الأول عند الساعة 16:55.
أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثاني عند الساعة 06:19، والجزر الأول عند الساعة 12:54، والجزر الثاني عند الساعة 01:20

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