الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس غواتيمالا يمنح السفير المنهالي وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير

رئيس غواتيمالا يمنح السفير المنهالي وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة الضابط الكبير
9 يناير 2025 19:47

أبوظبي (الاتحاد) 
 منح فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، أحمد حاتم برغش المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة غير المقيم لدى جمهورية غواتيمالا الأسبق، وسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة «الضابط الكبير»، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة عمله سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات، ومساهماته الفاعلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقام خورخيه رافائيل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، بتقليد سعادته الوسام في حفل رسمي أقيم بمقر سفارة جمهورية غواتيمالا لدى الدولة.
وأعرب خورخيه رافائيل ارشيلا رويز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، خلال حفل التكريم، عن تهانيه للسفير المنهالي بمناسبة حصوله على هذا الوسام الرفيع، الذي يُعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها جمهورية غواتيمالا لرؤساء الدول والشخصيات العالمية البارزة، تقديراً لدورهم الريادي ومساهماتهم المؤثرة في تطوير العلاقات مع جمهورية غواتيمالا.
وأشاد بالدور المحوري الذي لعبه السفير المنهالي في تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.من جانبه، عبّر أحمد حاتم برغش المنهالي عن امتنانه العميق لهذا التكريم الرفيع من فخامة برناردو أريفالو، رئيس جمهورية غواتيمالا، مشيراً إلى أنه يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية غواتيمالا. كما أعرب عن تقديره للتعاون والدعم الذي حظي به من الحكومة الغواتيمالية خلال فترة عمله.
الجدير بالذكر، أن السفير المنهالي هو أول سفير غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا يتم تكريمه بوسام «أنطونيو خوسيه دي إيريساري» برتبة «الضابط الكبير».

أخبار ذات صلة
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
«محمد بن راشد للفضاء» يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق «محمد بن زايد سات»
الإمارات
غواتيمالا
آخر الأخبار
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
الرياضة
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
اليوم 20:13
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
3.88 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية
اليوم 20:07
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اليوم 20:00
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
اليوم 20:00
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اقتصاد
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©