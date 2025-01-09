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علوم الدار

رئيس قبرص يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس قبرص يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
9 يناير 2025 22:09

استقبل فخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وذلك في العاصمة القبرصية نيقوسيا وبحضور معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية القبرصي.
ونقل سموه إلى فخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لقبرص وشعبها دوام التقدم والازدهار مؤكداً على العلاقات الوطيدة والمتنامية بين البلدين.
من جانبه حمل الرئيس القبرصي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وقبرص، كما تطرقت محادثات سموه وفخامة الرئيس القبرصي إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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