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سلطان بن أحمد: «العدل» تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات القضائية والقانونية

سلطان بن أحمد خلال استقبال وزير العدل وجانب من الحضور (وام)
10 يناير 2025 01:07

الشارقة (وام)

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استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، في مكتب سموه، أمس، معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، والوفد المرافق له.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بمعالي وزير العدل، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات القضائية والقانونية، وتقديمها بأعلى معايير الجودة، مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين المؤسسات القضائية في الدولة لتحقيق العدالة، وتيسير الإجراءات القانونية، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية في الدولة. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين المحلي والاتحادي.
وتعرف سموه على سير العمل في وزارة العدل، واطلع على الاستراتيجية العامة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع، في المجالات القضائية والقانونية كافة، والهادفة إلى تطوير القدرات التشريعية، بما يواكب التحديثات القانونية.
واستمع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، إلى شرح مفصل من معالي وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة للعام الجديد في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها بما يتماشى مع أهمية دورها في صون حقوق الأفراد كافة، وتعزيز الاهتمام بالقضاء، وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل في المجتمع، وتعزيز استقراره، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة. واطلع سموه، على برامج وأنشطة وزارة العدل المستقبلية، والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها، وسعيها لترسيخ العدالة، وتحقيق سيادة القانون، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين.
ووجَّه معالي عبدالله عواد النعيمي، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المؤسسات القضائية، ويسهم في تطوير قطاع القضاء في الدولة، مؤكداً أهمية الشراكة بين حكومة الشارقة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف الوطنية في تطبيق القانون وحماية الحقوق.

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