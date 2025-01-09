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قرقاش: تعزيز الدولة الوطنية خطوة نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني

أنور قرقاش
10 يناير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون، رئيساً للبلاد، معتبراً أن تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها، خطوة محورية للمضي نحو تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته في التقدم والرخاء.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها على حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مسؤولياته، بما يعزز ازدهار لبنان ورفاه شعبه». 
وأضاف: «تعزيز الدولة الوطنية ومؤسساتها خطوة محورية للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الشعب اللبناني وطموحاته في التقدم والرخاء».

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