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علوم الدار

جامعة الشارقة ودار التقويم القطري تبحثان سبل التعاون

مدير جامعة الشارقة ورئيس الوفد القطري خلال اللقاء (وام)
10 يناير 2025 01:05

الشارقة (وام)

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بحث الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، مع وفد من دار التقويم القطري برئاسة مديرها المهندس فيصل الأنصاري، سبل التعاون بين المؤسستين في مجال تطوير التقاويم وتطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلامية، والعمل على برامج تعليمية تعزز دور العلوم الفلكية في المجتمع.
وأكد النعيمي، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع دار التقويم القطري لتطوير التقاويم ودمج المعرفة الحديثة مع التراث العربي الإسلامي للحفاظ على التراث الفلكي، والعمل على تنظيم الأنشطة العلمية المشتركة لإحياء المفاهيم الفلكية العربية.
وقدم نبذة تعريفية عن الجامعة وأحدث التصنيفات العالمية التي حققتها مؤخراً، بالإضافة إلى التعريف بالأكاديمية وأحدث المرافق العلمية والمختبرات البحثية التي تتميز بها، والمشاريع البحثية التي تعمل عليها في المجالات المختلفة.
من جانبه، أشاد الأنصاري، بجهود الجامعة والأكاديمية في مجال دراسة الفضاء والفلك، وتعزيز الثقافة الفلكية بين أفراد المجتمع، مشيراً أن هذا اللقاء يأتي ضمن مبادرات دار التقويم القطري وجهودها لتطوير الدراسات الفلكية وخدمة المجتمعات العربية وتوثيق الشراكات، حيث قدم نبذة تعريفية عن الدار، وأبرز الأنشطة التطبيقية والفعاليات العلمية التي تنظمها لتعزيز الثقافة الفلكية والفضائية.
وزار الوفد مقر أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، واطلع على مرافقها العلمية، وشاهد عرضاً في قبة الشارقة الفلكية.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
قطر
حميد مجول النعيمي
أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
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