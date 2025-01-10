المهرجانات تتصدر مشهد السياحة الشتوية في الإمارات

تربعت المهرجانات على صدارة مشهد الموسم الحالي للسياحة الشتوية في دولة الإمارات، عبر فعاليات غنية ومتنوعة استقطبت أعداداً غفيرة من الزوار المحليين والسياح ، لتثبت مجددا مكانتها كأحد أبرز عوامل تعزيز الأداء المتصاعد للقطاع السياحي.

وبرزت منذ منتصف أكتوبر الماضي، مجموعة من المهرجانات التي شكلت وجهات مثالية للباحثين عن المعرفة والثقافة والترفيه والتسوق، أو الاستمتاع بالأنشطة التراثية والرياضية، تحت مظلة واحدة تعزز التلاقي بين مختلف الشعوب والحضارات.

مهرجان الشيخ زايد

ويعد من مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، إحدى أكبر الفعاليات الحضارية والثقافية والترفيهية لاسيما مع التغييرات التي شهدتها النسخة الحالية من جميع النواحي، بما في ذلك التصاميم والفعاليات والأنشطة والمهرجانات المتخصصة الجديدة التي تُقام أسبوعيا.

ويتضمن المهرجان، التي تستمر فعالياته حتى 28 فبراير المقبل، أكثر من 6.000 فعالية ثقافية عالمية، وأكثر من 1.000 عرض وفعالية جماهيرية كبرى، إضافةً إلى ما يزيد على أكثر من 30 ألف عارض ومشارك لاستقطاب ملايين الزوّار.

ويشارك في المهرجان أكثر من 27 دولة من بينها دول تشارك للمرة الأولى في أجنحة وأقسام خاصة في المهرجان، كما يشهد المهرجان العديد من الفعاليات المُصاحبة مثل “مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان”، و"سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية"، و"مسابقات مهرجان الشيخ زايد التراثي للصيد بالصقور"، و"جائزة زايد الكبرى ‘سباق الهجن‘ “، و”مسابقة المأكولات الشعبية".

مهرجان أم الإمارات

استقبل مهرجان أم الإمارات في نسخته الثامنة التي اختتمت في 31 ديسمبر الماضي، أكثر من 259 ألف زائر حضوا بفرصة الاستمتاع بأكثر من 350 تجربة فريدة.

وبدأ المهرجان جولته في إمارة أبوظبي في منطقة الظفرة، ثم انتقل إلى العين، وصولا إلى مدينة أبوظبي، حيث حظي زواره من مختلف الأعمار بجدول مليء بالأنشطة المثيرة والتجارب الممتعة.

"ليوا 2025"

وقدم مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2025" نسخة استثنائية، عنوانها التميز والإبداع على مدار 23 يوماً بلا توقف حتى رابع أيام العام الجديد مُعززاً مكانته إقليمياً وعالمياً كأحد أهم الوجهات الشتوية، التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ومحبي التخييم والبر وعشاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها.

واستمتع زوار المهرجان ببرنامج متنوع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوعة، بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.

"شتانا في حتا"

وتضمن برنامج مهرجان “شتانا في حتا” الذي يختتم في 12 يناير الجاري نحو 120 ورشة، إضافة إلى أكثر من 14 فعالية متنوعة، و4 فعاليات مجتمعية مبتكرة.

ويندرج المهرجان تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي تضم أيضا 4 مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي"، و"مهرجان حتّا DSF X".

القرية العالمية

وتشهد فعاليات الموسم الـ 29 للقرية العالمية، تفاعلا كبيرا من الزوار الذين سيحظون بفرصة الاستمتاع بأكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة يقدمها المهرجان حتى 11 مايو 2025.

ويتضمن الموسم الحالي للقرية العالمية 30 جناحاً يجسّد أكثر من 90 ثقافةً من دولٍ متنوعة وأكثر من 3500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذاً من خيارات المطاعم والمأكولات.

ودشنت القرية العالمية خلال موسمها الحالي، ثلاثة أجنحة جديدة هي جناح الأردن وجناح العراق وجناح سريلانكا وبنغلاديش.

دبي للتسوق

وقدمت الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، لزوارها، باقة كبيرة من العروض الحصرية، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، والحفلات الموسيقية مع أبرز النجوم المحليين والدوليين.

واستمتع زوار المهرجان الذي يختتم فعالياته بعد غد الأحد بتجارب تسوق فريدة، بالإضافة إلى سحوبات جوائز ضخمة، وعروض الألعاب النارية

فعاليات الشارقة

وسجلت الدورة الرابعة من مهرجان "فعاليات الشارقة" التي امتدت 4 أيام تحت شعار "تشرق بفعالياتها" على مسرح المجاز، حضور نحو 30 ألف زائر استمتعوا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف أفراد الأسرة.

وتفاعل زوار المهرجان الذي ركز في دورة هذا العام على مغامرات الغابات، مع 52 نشاطاً وفعالية متنوعة، تضمنت المسابقات والتحديات والألعاب والعروض الكرنفالية والمسرحية الحية.

خورفكان البحري

واجتذبت فعاليات مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثانية، حضوراً كبيراً وصل إلى 70 ألفاً و420 زائراً، استمتعوا خلال 10 أيام بأجواء مميزة جمعت بين التراث البحري والمتعة والمرح والتجارب الغنية.

وشارك في المهرجان أكثر من 40 جهة قدمت مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، والعروض الحية التي عبرت عن عبق التاريخ والموروث البحري، إلى جانب ورش العمل والمعارض.